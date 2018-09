StorieTouraine, 21/09/18 : malaise à la piscine, le 2ème tram en débat et un ambassadeur slovène...

On parle aussi de sport.

La dernière StorieTouraine de la semaine avec l’essentiel des infos du jour...

Odeur suspecte...

Ce vendredi matin, peu avant 11h, il a fallu évacuer la piscine de l’Alouette à Joué-lès-Tours... Deux personnes ont fait un malaise dans l’eau, elles auraitn été victimes d’une intoxication et transportées au CHU Trousseau. Au total 20 personnes ont été évacuées, dont 18 élèves. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.

Politique...

Lundi soir à 19h, séance publique du Conseil Métropolitain au siège de l’agglo aux Deux-Lions (c’est public). On y parlera des tarifs du Temps Machine, de la taxe de séjour mais surtout du tram avec le bilan de la concertation. Débat intense en perspective...

Politique... et sport...

Le vice-président de la région en charge des sports Mohamed Moulay s’insurge des 1 600 suppressions de postes annoncées au ministère des sports : « Notre premier devoir, élus chargés du sport, en collaboration avec le mouvement sportif est de défendre le service public du sport et ses acteurs, de convaincre qu'il doit exister une volonté politique du sport fondée sur un esprit de responsabilité au service de tous, au service de l'égalité à l'accès et de la préparation des Jeux Olympiques » écrit l’élu PS.

Ecologie...

On apprend que l’ambassadeur de Slovénie en France sera à Tours la semaine prochaine. Pour préparer un projet de réintroduction des ours au Jardin Botanique après ceux venus de Slovénie et importés dans les Pyrénées ?

Foot...

8ème journée de National ce vendredi soir. Tours reçoit Pau à 20h si ça vous dit d’aller les encourager.