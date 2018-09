StorieTouraine, 20/09/18 : concert pour les migrants, la Fête de la Gastronomie, des vernissages...

Les infos essentielles de ce jeudi en Indre-et-Loire.

Gratuite, mise à jour au fil de la journée, la StorieTouraine vous permet de faire le point sur les infos tourangelles essentielles d'un seul coup d'oeil...

Solidarité...

Des Géorgiens de Tours organisent un concert au profit des migrants dans l'église St-Julien (photo) samedi 22 septembre à 18h. La chorale qui se produira vient de la région parisienne.



Leur but est de faire découvrir au grand public la culture géorgienne et de donner un une vision positive des migrants. L'entrée sera libre, mais les auditeurs pourront laisser une offrande qui sera versée à des associations tourangelles accueillant des migrants.

Nouveau à Château-Renault...

La Maison Départementale de la Solidarité de Château-Renault accueille désormais une consultation juridique animée par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Objectif : "assurer la sécurisation des parcours juridiques, mais aussi de prévenir et lutter contre les violences sexistes vi l’accueil, l’information et l’accompagnement des femmes victimes de violences" dixit le Conseil Départemental. D'autres permanences sont assurées à Tours ou Joué.



Permanences les mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 MDS de Château-Renault 1, rue de Beauregard / uniquement sur rendez-vous au 02 47 29 50 94

Art et santé...

Michel Audiard est partout. Après avoir signé le trophée du Festival International du Cirque de Tours, l'artiste basé à Rochecorbon a inauguré ce mercredi une œuvre-portrait au CHU Bretonneau, en hommage au Pr Claudine Amiel-Tison, dont le nom a été donné à son nouveau bâtiment de Néonatologie.

"Le Pr Claudine Amiel-Tison (1929-2013) a participé à l'essor de la Néonatologie en France. Elle a développé une méthode d'évaluation neurologique du nouveau-né et de l'enfant, dans le but d'assurer un dépistage et une prise en charge précoces des pathologies cérébrales" note l'hôpital.

Fête de la Gastronomie...

Renommée Goût de France, et organisée de vendredi à dimanche, la Fête de la Gastronomie est relayée via une cinquantaine d'événements en Centre-Val de Loire. Quelques exemples en Touraine :

Loches : Vendanges du Clos Saint-Antoine Vendanges du Clos Saint-Antoine organisées par la Confrérie des CUERS du BARIL de Loches en Touraine. Un chapitre convivial autour de la vigne et du vin pour faire découvrir des produits locaux sur le marché au cœur de la cité médiévale, et des nombreux monuments de la Renaissance (dégustation, vin d'honneur...)

Loches : Démonstration de fabrication de confiseries proposée par la Confiserie Hallard. Une démonstration pour tout savoir de la fabrication des berlingots et des sucettes puis une dégustation.

Azay-le-Rideau : stage Un week-end tout en carrés organisé par l'Ecole du Jardinage en Carrés –Centre d'agro-Ecologie.



Montlouis-sur-Loire : découvrir et s'initier à la permaculture au jardin organisé par Fermes d'Avenir. Une formation pour repenser son jardin en fonction des grands principes de la permaculture.

Vernissage...

Dès ce jeudi les photos de François Tomasi sont exposées au Cloître de la Psalette à Tours. L'artiste est né dans la ville il y 59 ans et a une curiosité particulière pour l'architecture. Vernissage à 18h15.

Vernissage (bis)...

Non loin de là, vous pourrez également découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Olivier Rousseau, Rue de la Scellerie. Hélène Duclos, artiste récurrente du lieu, y présente ses nouvelles oeuvres sous le titre Le champ des possibles. A voir de 17h à 20h.