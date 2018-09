[#MIAM] Un nouveau « plan goûter » aux Deux-Lions

Une enseigne qui fait la part belle aux donuts.

Si un(e) dentiste passe par ici, nous avons une pensée pour lui/elle.

Depuis quelques semaines, le centre commercial l’Heure Tranquille de Tours s’est doté d’un nouveau concept de restauration, plutôt orienté junk food, le tout dans un site déjà bien fourni en la matière. Loops & Coffee a donc ouvert ses portes et ce n’est que le troisième de France, après Brest et Toulouse.

Dans l’esprit « coffee shop », l’établissement coloré est tenu par deux jeunes femmes souriantes qui proposent des bagels pour la pause repas, une collection de donuts et beignets (les fameux « loops ») tous plus flashys les uns que les autres (dont un au goût « Schtroumph »), des muffins, des glaces, des milkshakes… et bien sûr plein de cafés, ou des smoothies sympas si vous préférez les boissons fraîches (ananas, papaye, mangue, c’est pas mal).

Gustativement parlant, il y a tout ce qu’il faut pour craquer si vous avez un petit creux ou que vous voulez opter pour un goûter à la sortie du bureau. S’agissant d’une franchise, c’est néanmoins sans surprise, parfois un peu lourd, en tout cas bien sucré. Pour les prix : des formules à moins de 5€ avec boisson et pâtisseries, 5€50 le bagel du moment.