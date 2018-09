Marathon, 10 & 20km de Tours : le centre-ville difficile d'accès dimanche

Circulation compliquée et stationnement interdit.

Dimanche dès 8h30, 10 000 concurrentes et concurrents sont attendus Place Anatole France pour le Marathon Touraine Loire Valley, et les traditionnelles courses des 10 & 20km de Tours.

Si le parcours du marathon ne change pas (42,195km via Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, St Genouph et La Riche), celui des 10km est en revanche modifié, puisqu'il prendra la direction du Pont Napoléon et du Quai Paul Bert avant de traverser l'abbaye de Marmoutier et de repasser la Loire via le Pont Mirabeau pour regagner le coeur de ville. En conséquence,le Pont Wilson sera fermé jusqu'en début d'après-midi, y compris pour le tram qui ne circulera pas entre Place Choiseul et Gare de Tours.

Pour franchir le fleuve, les ponts Napoléon et Mirabeau resteront ouverts mais il faudra faire attention car il y aura du monde...



Pendant la course, les accès aux parkings des bords de Loire et au parking Anatole France seront fermés, le stationnement sera lui interdit sur tous les parcours dès samedi soir 20h entre le Pont Wilson et Marmoutier, dès dimanche 1h sur les bords de Loire du Pont Mirabeau au Pont Napoléon, Rue Léon Boyer et Rue Giraudeau. Attention : le Pont St Sauveur sera également coupé. La Rue de la Victoire et une partie de la Rue Marceau, de la Rue Colbert et de la Rue des Halles seront par ailleurs inaccessibles. Perturbations par ailleurs au bas de la Tranchée ou Rue Henri Lebrun mais les quais de la rive Nord resteront ouverts aux véhicules.

Le reste du centre-ville sera ouvert mais, en gros, évitez tout le secteur de l'hyper centre en viture (les parkings des Halles, de la gare ou de Jean Jaurès seront accessibles, tout comme les places en surface des rues avoisinnantes et des boulevards). En bus, de nombreuses lignes seront perturbées comme l'explique Fil Bleu sur son site.

Pour les usagers du périphérique, la sortie Porte de Villandry sera fermée le temps des épreuves. Plus d'infos par ici.

A noter que comme chaque année, l'événement permettra à plusieurs associations de récolter des fonds : des pompiers courront ainsi pour la bonne cause tout comme Magie à l'Hôpital, pour n'en citer que quelques uns.