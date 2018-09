StorieTouraine, 19/09/18 : grand excès de vitesse à 17 ans, Lise Han arrêtée, un gros jackpot, du basket...

Toute l'actualité du département en une minute chrono.

Arrestation...

On apprend ce mercredi que Lise Han a été interpellée et placée en détention dans la région de Nice. Condamnée en appel dans l'affaire des mariages chinois de la ville de Tours, elle était recherchée depuis son procès il y a quasiment 8 mois. Relire notre dernier article à ce sujet pour tout comprendre.

Trop jeune et trop pressé...

Lundi soir, les gendarmes de Monts ont flashé une voiture à 95km/h au lieu de 50. Circonstance aggravante : le conducteur n'avait que 17 ans, il était en conduite accompagnée. Petit souci : l'accompagnatrice, sa copine, était titulaire du permis depuis moins de deux ans, et n'avait donc as l'expérience nécessaire pour l'épauler sur la route.

Evacuation en hélicoptère...

Urgence absolue ce mercredi matin à Bourgueil, Route de Gizeux : un homme de 48 ans travaillant dans une champignonnière a été écrasé par une machine vers 11h. Le SMUR a mobilisé un hélicoptère pour le transporter en urgence absolue vers le CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours.

Plancher effondré...

On n'est pas passé loin du drame à Preuilly-sur-Claise ce jeudi : les planchers d'une maison de la Route de Loches se sont effondrés mais les 2 personnes présentes dans l'habitation ont pu sortir à temps. Elles sont indemnes. La commune va s'occuper de leur relogement.

Rappel...

La marche blanche en hommage à Ali, l'homme de 43 ans battu à mort samedi dernier aux Atlantes, a été annulée. La cagnotte en ligne en soutien à sa famille s'approche des 8 000€ avec près de 400 participants mercredi à 16h30.

Grève...

Les agents du centre social Giraudeau-Bastié étaient appelés à la grève de 8h à 10h ce mercredi matin pour alerter sur leurs difficultés financières. Nous y reviendrons en détails demain sur Info-Tours.fr.

Solidarité...

Samedi à 13h30, la FFMC37 organise une balade à moto vers Villaines-les-Rochers au départ de l'hôpital Clocheville de Tours en soutien aux enfants du service oncologie. Chaque casque partant permettra de récolter 5€. Un arrêt est prévu à Monts, là où un jeune de 17 ans est mort dans un accident en mars. Depuis l'association demande des aménagements sur ce secteur, sans succès.

Basket...

Premier match offiiel pour l'UTBM cette saison, en Coupe de France : rendez-vous à Monconseil dès 20h contre Angers pour une qualification en 32èmes de finale.

Amical...

Les volleyeurs tourangeaux accueillent Rennes à 19h30 au complexe sportif Guy Drut de St Cyr (billets à 5€). Ce week-end, ils ont battu St Nazaire 3-0. Des winners.

Jackpot...

A l'Île Bouchard, le Café de la Ville affiche fièrement une pancarte indiquant que 500 000€ ont été gagné à un jeu de grattage le 31 août. Par qui ? Mystère. La personne concernée a choisi de rester anonyme, selon la Française des Jeux.