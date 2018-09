StorieTouraine, 18/09/18 : une cagnotte pour Ali, décès d'un célèbre cafetier, Sophie Auconie pense aux Municipales...

L'actualité tourangelle de ce mardi.

#JeSuisAli

Depuis lundi soir, de nombreux profils Facebook affichent cette image :

C'est un hommage à Ali, le père de famille de 43 ans, chauffeur de bus, frappé samedi sur le parking des Atlantes de St-Pierre-des-Corps et mort lundi à l'hôpital. L'émotion est intense et dépasse largement les frontières de la Touraine. La communauté turque - dont faisait partie la victime - témoigne notamment de son émotion. De nombreux mots ont également été transmis à Fil Bleu, où il travaillait depuis 2011.

Une marche blanche était annoncée pour saluer la mémoire du Corpopétrussien... Elle devait avoir lieu samedi aux environs de 18h au départ du centre commercial, sur les lieux du drame, mais la famille n'était pas forcément favorable à cette idée et les organisateurs ont annulé l'événement Facebook en début de soirée. Cependant, une collecte a été lancée sur Internet pour soutenir les proches du défunt (il avait une femme et 3 enfants). A 18h30 ce mardi, on totalisait plus de 260 participations et plus de 5 000€ récoltés. Un bar-tabac de l'Avenue des Déportés de St-Pierre-des-Corps a également lancé une collecte pour les proches d'Ali.

A noter que la police tourangelle dément les rumeurs indiquant que deux agresseurs seraient toujours recherchés. Selon le commissariat central de Tours, tous les suspects ont été interpellés. Rappelons qu'il s'agit de deux frères de 21 et 24 ans qui risquent jusqu'à 15 ans de prison.

Hommages (bis)...

Sur le web ce mardi, on lit aussi de nombreux messages en mémoire de Marco. Le cafetier emblématique de la Place Plumereau - qui avait repris Le Valmy depuis quelques mois Place de la Résistance - est mort lundi midi suite à un malaise.

Bientôt les Municipales...

En mars 2020 on votera pour élire nos maires... Actuellement élue à Tours, et députée de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire, l'UDI Sophie Auconie pourrait se présenter à St Avertin, alors qu'Alain Guillemin ne souhaite pas poursuivre à la tête de la commune et que Jean-Gérard Paumier est occupé avec la présidence du Conseil Départemental. L'élue a fait part de ses intentions publiquement en ce début de semaine disant étudier "avec sérieux" la constitution d'une liste. Et d'ajouter qu'elle sera engagée "avec certitude" dans ce scrutin.

Cette décision implique pour Sophie Auconie la fin de son mandat de Gouverneure au Conseil Mondial de l'Eau.

Accident...

La circulation a été perturbée dans la matinée Avenue Maginot à Tours Nord, conséquence d'un accident impliquant une voiture et un vélo.

Fermeture...

Les bureaux de Val Touraine Habitat (Tours Nord) ont fermé une partie de la journée suite à un départ de feu. Aucune victime.

Ouverture...

Un nouveau bar à bières artisanales arrive à Tours ! Après l'inauguration de Crafty Brewpub Place de la Résistance juste avant la Coupe du Monde (et qui brasse ses bières sur place), la Rue Colbert accueille Les Dix Fûts dès ce 18 septembre au soir. On aura l'occasion de vous reparler en détails très, très vite...

Banquet solidaire...

Vendredi soir, un banquet solidaire est organisé sur l'Île Simon à Tours (tarif : 25€). L'objectif est d'accueillir des personnes en difficulté pour un moment convivial, avec par exemple un atelier coiffure dès le milieu de l'après-midi. Le menu vient d'être dévoilé : pressé de Ste Maure et potimaron au vinaigre de betteraves, mélimélo de Loire au safran de Touraine, crumble de fruits d'automne et sorbet aux deux prunes + vins du coin. Infos et réservations par ici.