A Tours, 3 jours de mobilisation pour la Semaine du Coeur

Notamment pour apprendre les gestes qui sauvent en cas de malaise cardiaque.

Cette année encore l’Association de Cardiologie du Centre-Val de Loire (ACCVL), association régio-nale de la Fédération Française de Cardiologie (FFC) sera présente au CHU Bretonneau de Tours du 24 au 26 septembre 2018, de 10h à 17 h à l’occasion de la Semaine du Cœur.

Les chiffres des maladies cardiaques en France : 400 morts par jour, 2,2 millions de patients en affection longue durée, 20 millions de personnes à risque cardiovasculaire. Dans notre région, le centre de référence dans prise en charge des maladies cardiovasculaires est le service de cardiologie du CHU de Tours à l’hôpital Trousseau.

Chaque année il prend en charge plus de 650 infarctus du myocarde, réalise plus de 2000 coronaro-graphies, et implante plus de 500 stimulateurs cardiaques. Des centaines de patients sont également admis en urgence pour insuffisance cardiaque aiguë. Les maladies des valves cardiaques favorisées par le vieillissement sont également de plus en plus fréquentes et font l’objet d’une prise en charge moderne qui peut être chirurgicale ou percutanée.

Bénévoles et soignants seront présents sur le stand de l’association de cardiologie Centre-Val de Loire dans le hall de l’hôpital Bretonneau pendant les 3 jours de l'événement. Des secouristes de Aqua Life Saving seront également présents.

D'après communiqué.