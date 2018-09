StorieTouraine, 17/09/18 : accident à la Tranchée, boîte à livres aux Douets, subvention pour une véloroute...

Le point sur l'actualité de ce début de semaine.

Deux infos ont marqué ce lundi en Indre-et-Loire : le suicide du chef de choeur du Conservatoire de Tours accusé de viols et agressions sexuelles sur des élèves et l'affaire de ce chauffeur de bus roué de coups sur le parking des Atlantes à St-Pierre-des-Corps. Voici quelques autres faits notables de la journée :

Accident...

Vers 17h30, une voiture a percuté une jeune fille à scooter en haut de la Tranchée, à 20m de la station de tram. La conductrice de deux-roues a été blessée et prise en charge par les pompiers. Pendant leur intervention, la circulation a été perturbée et régulée par la police et la police municipale.

Ligueil...

Les gendarmes d'Indre-et-Loire annoncent qu'un homme déjà connu de la justice a volé la caisse d'une boulangerie avec quelques centaines d'euros samedi. Interpellé une heure après les faits en possession du butin, il a été placé en détention provisoire.

Subventions...

Lors de sa commission permanente ce lundi, la région Centre-Val de Loire a voté plus de 3 millions d'euros de subventions pour des projets tourangeaux dont un soutien à Convergences Bio ou la création d'un accueil de loisirs à Bourgueil. Des fonds aussi pour l'achat de matériel de télémédecine à Richelieu, pour un nouveau chapiteau de la Cie 100 Issues à Joué ou encore pour la création d'une véloroute baptisée "Vallée du Cher canal du Berry à vélo".

Un peu de lecture...

Ce lundi soir le collectif des habitants du quartier des Douets de Tours Nord se félicite de la toute récente installation d'une boîte à livres dans le secteur (photo). D'autres sont déjà en place au Jardin Botanique, à Velpeau, Raspail... On peut y déposer des livres et en récupérer d'autres gratuitement.

Visite...

Lundi 24 septembre, Michel Ocelot viendra présenter son film Dilili à Paris aux Studio à 17h et une rencontre est prévue avec des écoliers. Par ailleurs, l'équipe du film Le Jeu sera au CGR des Deux-Lions le même jour à 19h45.