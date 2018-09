Porgy & Bess à Jazz en Touraine

Le reportage photos d'Info Tours.

Pour son quatrième concert l’espace Ligéria accueillait la pianiste américaine Champian Fulton. Accompagnée de Ronald Baker à la trompette et le talent des musiciens issus pour la plupart du CNSM de Paris, mais devant une salle à moitié pleine, elle va nous envouter avec une voix puissante et sensuelle et enchainer avec les airs connus de Porgy & Bess. La musique écrite par Georges Gershwin et arrangée par Russell Garcia a toujours le même succès.



Roger Pichot