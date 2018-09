Le Centre des Congrès Vinci a fêté ses 25 ans

Le reportage d'Info Tours

Il y a 25 ans, le Centre des Congrès Vinci sortait de terre. Un anniversaire que Tours Evénements a souhaité célébrer le week-end dernier au cours d'une journée nommée "Crazy Birthday".

Au programme de la journée, étaient prévues de multiples animations et activités ainsi que des visites guidées du bâtiment construit par Jean Nouvel. Un anniversaire qui aura néanmoins laissé sur leur faim de nombreux intervenants et public. Si le ton de la journée se voulait large et variée, beaucoup ont regretté un manque de visibilité et comme conséquence un public clairsemé.

La soirée gala présentée par Nello aura à l'inverse attiré un public nombreux. Une soirée où l'on notait la participation du Music-Hall l’Extravagance et du Cabaret chez Nello avec comme amuse bouche le peintre Jean-Pierre Blanchard.



Roger Pichot