« Il faudrait un marché comme ça tous les dimanches »

Encore un gros succès pour Convergences Bio ce week-end.

Pas peu fier Bernard Charret à l’ouverture de Convergences Bio dimanche matin au pied de la guinguette de Tours : « il y a 97 stands, ça représente deux fois le marché des Halles le samedi » glisse l’organisateur de l’événement. De fait, d’année en année, et même si ça ne dure que quelques heures, les quais de Loire accueillent un peu plus de paysans et de producteurs de la Touraine ou des départements limitrophes, qui proposent exclusivement des produits bio, « on a même un producteur qui va faire du thé près de Vendôme » poursuit l’initiateur de ce rassemblement éphémère de bons produits.

Tourangelles et Tourangeaux ont flaire le bon filon : ça bouchonne vite dans les allées, et il ne faut pas venir trop tard si l’on veut être sûr de repartir avec tout ce qu’on veut.

Convergences Bio, c’est un marché de rencontres, comme ces producteurs d’Ambillou avec leurs tomates colorées : « c’est le seul marché extérieur qu’on fait dans l’année. Sinon, uniquement de la vente à la ferme. » On découvre aussi de sublimes pralines à base de noisettes, de bonnes terrines de poissons citronnées, de la tomme de brebis joliment affinée, du pain, du cidre, des physalis qui poussent à Villandry, des courges aux formes étranges…

« Il devrait y avoir un marché comme ça tous les dimanches » glisse un homme croisé dans la foule. On pourra lui rétorquer qu’il y a déjà ceux des Halles ou de Beaujardin qui font la part belle aux producteurs locaux le mercredi et le samedi… Mais aussi que les exposant(e)s du jour et bien d’autres sont référencés sur un guide en ligne officiellement lancé sur les bords de Loire : ATABLE, dont l’objectif est de recenser toutes les bonnes adresses où manger bio et local en Touraine, et la liste ne cesse de s’allonger.

Convergences Bio en photos, par Claire Vinson :