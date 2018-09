L'US Tours Rugby s'impose de deux petits points

Et sur un coup de chance.

Pour son retour à Tonnelé dans le cadre du championnat de Fédérale 3, l'US Tours Rugby a eu très chaud ce dimanche... En clair, les orange et bleu ont bien failli perdre leur rencontre contre Riom devant leur public, les Auvergnats étant clairement venus ici pour faire un résultat.

Les visiteurs ont été devant pendant une bonne partie de la rencontre, un match assez disputé avec peu de points marqués et des Tourangeaux au rugby plutôt approximatif. Et finalement, en fin de seconde période, l'UST a su profiter d'une erreur de ses adversaires pour marquer un essai et prendre l'avantage. Score final : 12-10, à l'issue d'une rencontre que l'on savait d'avance difficile et qui a tenu ses promesses.

Les photos de Philippe Maitre :