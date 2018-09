Journées du Patrimoine : on est monté sur le toit de la gare de Tours

Super vue !

A Tours, la gare est une fierté architecturale. Trop souvent, on y passe sans avoir le temps d'admirer ses statues, ses céramiques ou ses verrières. Alors les Journées du Patrimoine, c'est l'occasion parfaite de s'attarder sur ce bâtiment de Victor Laloux édifié de 1896 à 1898 et récemment rénové. Samedi après-midi, notre photographe Delphine Nivelet a pu grimper au sommet de l'édifice, sur le toit qui culmine à 17m de hauteur, guidée par l'architecte Bertrand Ahier et Jean Emmanuel de Gare & Connexions.

