Into the Wine : la fête des vendanges revient à la guinguette de Tours

Un millésime 2018 attrayant.

Deux jours pour découvrir le vin et les vignobles depuis la ville, en bord de Loire. Cette année encore la guinguette de Tours accueille le festival Into the Wine sur deux jours, vendredi 21 et samedi 22 septembre.

Organisé par Le Petit Monde et Touraine Terre d’Histoire, avec le soutien de la Ville de Tours, du Clos Roussely et de la revue Le Vin Ligérien, cet événement propose plein d'animations...

- Des ateliers oeno-ludiques animés par des professionnels de la dégustation sont ouverts au public, gratuitement, dans le but de valoriser la diversité des productions tourangelles.

- L'atelier "Pulpefiction" propose une dégustation de baies de raisin pour mieux déceler l'identité de chaque cépage. L'atelier "Du Jamais Bu" propose des cuvées extra-ordinaires, élaborées à partir de cépages rares, par des vignerons engagés et fiers de leur patrimoine.

- Un bar à vin avec aussi des dégustations sur la Loire, en bateau avec Boutavant

- Animations pour les enfants et les familles. En plus de pouvoir déguster des jus de raisin, goûter des baies de raisin fraichement vendangées et participer à un atelier sur les arômes, les petits se verront offrir un moment de détente avec une animatrice. Au programme, l'atelier "Mon P'tit Bouchon" : récup' de bouchons de liège pour créer de belles figurines !

- Un foulage collectif pour presser le raisin