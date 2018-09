Journées du Patrimoine : les portes grandes ouvertes à l'abbaye de Marmoutier

Deux après-midis pour découvrir le site.

Ce sera sans doute l'une des visites les plus prisées de ce week-end des Journées du Patrimoine à Tours : exceptionnellement l'Abbaye de Marmoutier ouvre ses portes sans réservation ce samedi et ce dimanche de 15h à 18h, une occasion assez unique de découvrir le site religieux fondé au IVème siècle, et notamment le résultat de ses fouilles archéologiques. Des médiateurs seront sur place pour répondre à vos questions.

Marmoutier est une abbaye dont la physionomie a profondément évolué au fil des siècles... Pour s'en convaincre, on peut notamment découvrir les différentes fondations des églises et de l'abbatiale mises au jour par les archéologues. Il y a celles du Xème siècle, celles de l'église romane puis celles de l'immense église gothique, démolie après la Révolution. Mais les vestiges sont toujours là, notamment ceux de la crypte particulièrement bien conservée avec son caveau rempli d'inscriptions gravées dans la pierre par les moines. Cet été, les 4 semaines de fouilles organisées sur le site ont également permis de découvrir un moule à cloche avec des éclats de bronze, preuve que la cloche de l'église a été conçue directement sur place, afin d'éviter son transport fastidieux.

Très riche historiquement, Marmoutier peut satisfaire de nombreuses curiosités en plus d'être un site apaisant et architecturalement étonnant. Face au succès de ses ouvertures ponctuelles (comme les spectacles estivaux, dont FuturiparK cet été), la ville envisage de l'ouvrir plus régulièrement comme elle l'a annoncé en avant-première à Info Tours il y a quelques temps. L'objectif serait notamment d'organiser des visites un dimanche par mois mais d'autres pistes sont à l'étude comme des pique-niques, des spectacles de théâtre voire même un escape game. Des panneaux informatifs en français et en anglais viennent par ailleurs d'être installés pour expliquer l'histoire du site : le plan des constructions est d'ailleurs particulièrement impressionnant.

La prochaine étape, et non des moindres, sera le classement de l'ensemble de Marmoutier en tant que Monument Historique. Il est espéré d'ici quelques mois.

Voici quelques photos de Marmoutier par Claire Vinson :