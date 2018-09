Baby volley : retour à l’entraînement pour les 4-7 ans à Tours

Il n’y a pas d’âge pour commencer !

« De plus en plus de clubs s’y mettent » nous explique Yannick Marcillac dans les bureaux du TVB… Depuis l’an dernier, le club tourangeau forme aussi les 4-7 ans au volley dans un créneau d’1h, chaque samedi matin dès 9h30. « Ce sont souvent des enfants de volleyeurs ou des petits frères de volleyeurs qui veulent essayer. Certains sont aux matchs des pros le week-end le samedi soir. »

Ballon, filet… Les ingrédients élémentaires sont là, mais les petits ne jouent pas encore de matchs : « c’est un peu compliqué d’assimiler les règles donc on fait des jeux avec des règles simples pour qu’ils apprennent les bases petit à petit » poursuit l’entraîneur.

Vu l’âge, les groupes sont restreints, filles et garçons côte à côte… « Souvent ils jouent seuls, pas encore en équipe. Ils sont donc en duel avec un adversaire. Ils développent leurs yeux, la motricité avec le ballon… Ils découvrent ça petit à petit » décrit Yannick Marcillac.

S’ils n’ont pas besoin d’exercices de récupération, les enfants débutent toujours la séance par un échauffement : « il faut les réveiller car ils arrivent parfois avec les yeux un peu fermés. Ça se fait bien, et très vite ils courent partout » se remémore le coach. Et le fait que le volley soit un sport sans contact est également de nature à rassurer les familles, qui craignent parfois les blessures.

Dès l’an dernier, le succès de cet atelier a été au rendez-vous avec une douzaine de bambins et les inscriptions pour la deuxième session ont été nombreuses lors de Sport’Ouvertes dimanche dernier. Entre les bons résultats de Tours et la médiatisation grandissante du volley via l’équipe de France qui débute ses championnats du monde en ce moment, tous les ingrédients sont réunis pour mettre des étoiles dans les yeux des petits : « y’a un réel engouement » confirme Yannick Marsillac qui espère réussir à garder ces jeunes pousses au TVB afin de les former dans la durée et de les amener vers les catégories supérieures.

Pour découvrir le baby volley, possibilité de venir à n'importe quelle séance de l'année faire une matinée d'initiation. Rendez-vous le samedi matin à 9h30 salle Danton au Sanitas.