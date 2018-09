StorieTouraine, 12/09/18 : le plan pauvreté, une déchèterie fermée, Soprano et Oldelaf en concert à Tours...

L'actualité en direct en Indre-et-Loire.

Le président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier sera au Trocadéro ce jeudi 13 septembre, pour assister à la présentation du Plan Pauvreté d'Emmanuel Macron. Il y a été invité personnellement par l'Elysée. De quoi imaginer des annonces pour notre département ? En tout cas le député de Tours Philippe Chalumeau sera également sur place.: "nous ne voulons plus nous contenter d’indemniser la pauvreté, nous voulons aider les gens à en sortir, ou à ne pas y tombe" écrit-il pour résumer la philosophie du futur discours présidentiel. Cela passera par des investissements pour la petite enfance, l'accompagnement plus poussé des jeunes "sans solution", ou un système de prestations sociale "simplifié". En octobr,e la prime d'activité sera revalorisée de 20€ et l'Allocation Adulte Handicapé de 50€ en novembre.

Prenez vos précautions...

La déchèterie de St-Pierre-des-Corps sera fermée du 1er octobre à fin janvier pour travaux.

Les habitants des communes de la Métropole pourront se rendre sur les autres déchèteries métropolitaines : La Riche (La Grange David), Saint Avertin (les Aubuis), Tours (la Milletière), Fondettes (la haute Limougère), Chanceaux-sur-Choisille (Cassantin) et

Joué-Lès-Tours (rue de Prony).

Les habitants des communes d’Azay-sur-Cher, Larcay, La Ville-aux-Dames, Montlouis-sur-Loire et Véretz pourront se rendre sur les déchèteries de la CC Touraine Est Vallée : Montlouis-sur-Loire et Vernou-sur-Brenne.

Soprano à Tours...

Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son dernier album « L’Everest » et vendu plus de 700 000 billets de concert, Soprano sera de retour sur scène avec le « Phoenix Tour » le 12 avril 2019 au Parc Expo. Billets en vente dès le 20 septembre de 36 à 54€.

...Oldelaf aussi !

Il revient sur scène avec son 8ème album Goliath, où il parle d'amour, de désir, de tolérance, d'absurdité... toujours avec tendresse et humour !A l'Escale de St-Cyr-sur-Loire le 7 mars 2019 à 20h30. Places de 26 à 29€, réservations ouvertes.

Ci-dessous, la meilleure chanson d'Oldelaf, ever...

Cinéma...

