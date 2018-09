Un nouveau festival s'installe au Grand Cagibi de Tours

A découvrir ce week-end.

On connaissait le groupe Les Hurlements d'Léo. Dans un tout aitre style, voici Les Grognements du Cagibi. Et ça pourrait être bien plus festif que ce que vous imaginez éventuellement...

Qui a imaginé ça ? L'association Beargrass, créée en 2016. "Soucieux de promouvoir la culture locale (artistes comme lieux de diffusions), l’association ne cesse d’améliorer ses plateaux rock et musiques amplifiées" indique l'équipe.

Au programme : 10h de musique de 16h à 2h pour un "micro-festival" qui réunit tout de même 6 artistes sur son plateau installé dans un tout nouveau lieu bien sympa, Le Grand Cagibi (adresse : 9 allée de la Fauvette, à Tours Nord). Du coup, des jeux et un espace restauration accompagneront le bon son.

C'est le moment où on détaille le programme de la soirée de ce samedi 15 septembre : Onijix Niawy Sekaï, First Draft, La Rancœur, SHOP, Blow Some & Tito !

Et en plus de ça ce n'est pas cher : entrée à 5€.

Voilà, vous savez tout :)