StorieTouraine, 11/09/18 : naissance dans l'ambulance et suite du congrès LREM à Tours

L'actualité en direct en Indre-et-Loire.

Pour ne rien rater des infos essentielles en Indre-et-Loire, consultez notre StorieTouraine, un condensé de l'actualité du jour...

Heureux événement...

La petite Laily est née ce dimanche dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de la caserne de Tours Nord qui n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'à la maternité. Mais tout s'est bien déroulé, et la petite fille est en pleine forme. 4 sapeurs pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

Photo : Sdis37

Premier ministre combatif...

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, tenait ce matin à Tours, un discours attendu, celui-ci se déroulant dans le cadre du séminaire de rentrée de la majorité présidentielle. Devant les députés et quelques sénateurs acquis à sa cause Edouard Philippe s'est montré inspiré et combatif. Inspiré, citant pêle-mèle Brad Pitt et Aristophane à la suite. Un premier ministre dénonçant le tourbillon médiatique et annonçant pour 2019 "une année de bagarre" en pensant aux Européennes qui se profilent. Edouard Philippe en a profité également pour évoquer les « six chantiers majeurs sociaux » concernant la lutte contre la pauvreté, la réforme de l’hôpital, les retraites, la dépendance des personnes âgées, l’assurance-chômage et la santé au travail.

Le Premier Ministre a enfin évoqué la volonté d'avancer sur "trois enjeux majeurs pour la cohésion de notre pays" : le service national universel, la révision des lois bioéthiques et la structuration de l’Islam de France d’ici le début d'année prochaine.

Disiz La Peste annule...

Prévu sur l'Île Aucard pour le festival Imag'In lors du dernier week-end de septembre, le concert du rappeur Disiz La Peste a été annulé ce mardi, comme l'annoncent les organisateurs du festival sur Facebook : "Sans pouvoir rentrer dans les détails pour le moment, nous tenons à vous faire savoir que cette annulation fait suite à une décision de l’artiste qui annule toutes les dates de sa tournée de rentrée 2018." L'équipe annonce du coup la venue de A2H (Palace) et KIKESA en complément du reste de sa programmation.