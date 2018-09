TOURS : 5 bonnes raisons d’aller à Convergences Bio dimanche

Le grand marché bio est de retour sur les bords de Loire.

Chaque année c’est un événement qui prend de l’ampleur, et qui vous permet de découvrir d’excellents produits + les productrices et les producteurs qui les commercialisent. Convergences Bio, c’est un marché mais aussi un carrefour de rencontres, un espace de débat... Un rendez-vous où il fait bon flâner, goûter et discuter. C’est de 11h à 18h au pied du Pont Wislon de Tours, et voici pourquoi vous devez absolument faire un tour sur cette 13ème édition entre deux visites historiques en ce week-end des Journées du Patrimoine...





1 - Le plus grand marché bio du coin



Avec 70 exposantes et exposants, Convergences Bio réunit des maraîchers, des fromagers, des pêcheurs... Même de la viande avec des oies ou des lapins de Touraine. Bref, « les produits de la terre et de l’eau » résume son organisateur Bernard Charret. Un point commun rassemble tout ce beau monde : le bio. Pas de pesticides, pas d’insecticides, pas de produits chimiques dans ce que vous pourrez y déguster ou acheter.

2 - On y mange bien



A l’heure du déjeuner, Convergences Bio s’anime encore un peu plus avec la préparation de petits en-cas cuisinés grâce aux produits des différents étals. Inutile de dire qu’à cette période de l’année, la tomate ou les poissons de Loire seront à l’honneur, tout comme les fromages de chèvre ou le bon pain. Un bar à vin avec des breuvages 100% bio sera par ailleurs animé par Henri et son association VinaViva.

3 - Pour faire le plein de pâtes



Un groupement de céréaliers venus du Lochois fera découvrir ses pâtes réalisées en Touraine et déjà vendues en mahgasin bio.

4 - Pour apprendre à cuisiner autrement



Pour la première fois, Convergences Bio accueille un atelier récup’ avec la Banque Alimentaire et la Cité de la Gastronomie pour transformer les produits périssables en produits conservables. D’autres ateliers sont également programmés notamment avec le programme Recycle ta Pomme de la Jeune Chambre Economique de Touraine qui compte promouvoir le recyclage en milieu urbain.

5 - Pour découvrir le guide bio tourangeau

L’application du guide A Table sera officiellement présentée en fin de matinée. Avec elle vous pouvez facilement localiser tous les producteurs bio du département d’Indre-et-Loire et aller vous fournir chez eux... donc en circuit court, direct, sans intermédiaire !



A noter : Bernard Charret organise également, comme chaque année, un banquet solidaire et gastronomique avec des repas offerts aux plus démunis, notamment des migrants. 150 personnes seront invitées, et vous pouvez aussi participer à la soirée. Après une édition à la Gloriette en 2017, ce 5ème grand repas du partage en plein air revient sur l’Île Simon vendredi 21 septembre. Pour réserver et vous informer : banquetsolidaire37@gmail.com

