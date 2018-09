Tours Nord : on connait la date d'ouverture du multiplexe... et c'est très bientôt

Dans les tous premiers jours d'octobre.

Il y a quelques semaines seulement, nous vous avions emmenés dans les coulisses de la fin de chantier du multiplexe de Tours Nord, le 4ème complexe cinéma de l'agglomération situé au bout du quai de la station Vaucanson du tram.

Derrière les murs, ça bouge très vite même si tout n'est pas encore terminé... L'objectif : achever l'ensemble d'ici au soir du 2 octobre, car les premiers films seront projetés le mercredi 3 octobre sous l'enseigne CinéLoire, gérée par le groupe Davoine. Cette semaine-là, Alad'2 avec Jamel Debbouze et Kev Adams, Nos Batailles avec Romain Duris ou A Star is born avec Bradley Cooper et Lady Gaga sont à l'agenda des sorties, sans que l'on sache encore si elles seront projetées à Tours Nord. De leur côté, les cinémas indépendants Studio espèrent pouvoir continuer à proposer dès leur première semaine les films art et essai porteurs et ne pas trop souffrir de cette nouvelle concurrence.

Comprenant 9 salles et près de 1 800 fauteuils, CinéLoire disposera surtout d'une salle Imax, technologie inédite en Touraine, avec un écran vraiment géant. 400 à 500 000 entrées sont espérées par an. Un parking de 500 places a été construit à proximité.

A noter qu'après le cinéma, une crèche, des restaurants et une centaine de logements seront disponibles dans ce nouveau quartier. Leur date de livraison n'est pas encore connue mais le chantier est également en bonne voie.