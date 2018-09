StorieTouraine, 19/9/18 : accident de bus, élections chez LREM et La Poste part du Sanitas...

L'actualité du début de semaine en direct.

Tours à la Une



Des cars régie de la télé devant le Vinci ? Oui, La République En Marche fait son séminaire de rentrée ce lundi et ce mardi avec près de 250 parlementaires.

Dans la matinée les députés ont voté pour choisir leur candidat à la présidence de l'Assemblée et Richard Ferrand, déjà président du groupe et favori, a été élu dès le premier tour. 3 autres candidats s'étaient déclarés. Richard Ferrand a recueilli 65% des voix et un peu moins de 30% pour Barbara Pompili. Selon toute vraisemblance il devrait s'emparer du perchoir mercredi en remplacement de François de Rugy nommé ministre de l'écologie. Le groupe de la majorité doit désormais se trouver un nouveau président ou une nouvelle présidente.

L'appel...

Dans le prolongement de la marche pour le climat qui a rassemblé plus de 1 000 personnes samedi à Tours, les élus écologistes de la métropole en appellent à la gouvernance de l'agglomération dans une lettre ouverte publiée ce lundi. Extrait : "Vous ne pouvez plus ignorer le plan climat de la métropole et le laisser à la dérive. Le plan initial 2011-2014 n'a jamais était revu et les bénéfices des quelques actions réalisées en matière de réductions des gaz à effets de serre sont biens en dessous des efforts programmés dans ce plan initial. Si nous continuons à ce rythme nos objectifs de réduction par 4 des gaz à effets de serre en 2050 seront atteints bien après la fin du siècle !"

Mineurs isolés, suite...

Après l'évacuation partielle du campement de St-Pierre-des-Corps jeudi dernier, les bénévoles qui viennent en aide aux mineurs étrangers non accompagnés poursuivent leur mobilisation. Ils appellaient à un rassemblement à 13h30 devant le Champ Girault pour demander la mise à l'abri des jeunes arrivés depuis la fin de la semaine dernière à Tours, en attendant leur évaluation par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, sinon ils évoquent la possibilité d'un nouveau campement.

La Poste de moins en moins présente à Tours...

Selon France Bleu, le bureau de La Poste situé au Saitas va fermer d'ici la fin de l'année, dans le cadre du projet de rénovation du quartier qui prévoit la destruction de l'immeuble dans lequel il est installé. Pas de réouverture prévue dans le secteur, il faudra donc aller Avenue de Grammont. Une fermeture de plus de bureau après les Rives du Cher, Rochepinard et Ste Radegonde.

Accidents...

Ce lundi matin un bus et une voiture se sont heurtés à proximité du rond-point St Sauveur à Tours. Dimanche après-midi, une voiture a par ailleurs percuté un piéton sur le Boulevard Wagner, près de la pharmacie de Rochepinard. Un jeune homme a été sérieusement blessé et pris en charge par le SAMU.

Expo à Semblançay...

Jusqu'au 29 septembre vous pouvez visiter une exposition (photos et textes) sur des regards d'Eurasiens, nés de la présence française en Indochine, "rapatriés" dans les années 1950 et 1960 et qui ont grandi notamment dans quatre foyers implantés en Touraine (Tours, Vouvray, Semblançay, Rilly). Cette exposition, intitulée "Le déracinement silencieux", s'inscrit dans le cadre du festival pluridisciplinaire "L'Art déclare la Paix".

Le vernissage de l'exposition aura lieu samedi 15 septembre à 17h, en présence du maire de Semblançay et de l'auteure Sophie Hochart. A voir à l'Espace Michel Audiard.