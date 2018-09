TOURS : Une nouvelle aire de musculation à la Bergeonnerie

Elle est déjà utilisée par des dizaines de personnes.

Il parait qu'il n'y manque plus qu'une poubelle pour éviter de retrouver des bouteilles d'eau par terre... Ce dimanche, à l'occasion de Sport'Ouvertes, c'était l'inauguration officielle de la nouvelle aire de musculation de la Gloriette - la seconde -, déjà très utilisée par les membres du groupe Street Workout.

Fruit de rapports entre les pratiquantes et les pratiquants de ce sport de plein air et la municipalité de Tours, le projet a permis l'installation de plusieurs ustensiles de musculation avec mode d'emploi pour un montant de 30 000€.

Les exercices sont physiquement exigeants et assez spectaculaires à regarder, surtout en freestyle... Et ce site permet de créer des rencontres : deux fondateurs de communautés envisagent déjà de créer des entraînements communs sur le site de la Bergeonnerie. Découvrez quelques images ci-dessous et toutes les infos sur la page Facebook Street Workout Tours 37