Camille Lacourt, star de Sport’Ouvertes à la Bergeonnerie

Le nageur multi-médaillé a passé la journée à Tours.

5 titres de champion du monde, autant de champion d’Europe, 26 médailles d’or aux championnats de France en petit ou grand bassin… Camille Lacourt est un des nageurs français les plus performants de sa génération, les plus populaires, aussi. Ce dimanche, certain(e)s ne sont venus que pour lui à Sport’Ouvertes. Organisée entre le Lac de la Bergeonnerie et le Centre Aquatique du Lac pour la première fois, le rassemblement des associations sportives et des clubs de la ville de Tours a rassemblé des milliers de personnes sous un grand Soleil, au bord de l’eau. Ça tombe bien : les sports nautiques étaient particulièrement mis en avant, de la natation artistique au jet ski en passant par le sauvetage aquatique, la nage avec palmes ou la voile.

Souriant, disponible, bavard, intéressé, Camille Lacourt a parcouru les différents stands de Sport’Ouvertes en discutant avec les représentants des clubs ou les enfants : « j’aime partager ma passion. Si j’ai un conseil à donner dans le sport c’est de prendre du plaisir. Avec du plaisir on oublie la difficulté. Le sport c’est un hobbie, il faut toujours y penser. Tant qu’il y a de l’amusement c’est plus facile, c’est un jeu avant tout » a confié celui qui est également consultant à la télé sur Canal+ depuis la fin de sa carrière professionnelle… après un dernier titre de champion du monde sur 50m dos à Budapest.

Quelques photos de cette journée sportive aquatique par James Techer :