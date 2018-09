Grand succès de la Marche pour le Climat à Tours

Entre 1 200 et 2 000 personnes rassemblées ce samedi.

La Place de la Préfecture noire de monde pour une planète plus verte ce samedi à Tours... Selon les estimations, 1 200 à 2 000 personnes se sont rassemblées dès 15h à l'occasion de la Marche pour le Climat, cet appel mondial à manifester pour défendre la protection de l'environnement avec des événements dans 90 pays, 130 rien qu'en France. A Paris, on a compté entre 18 500 et 50 000 personnes. A Tours, une grande banderole "Urgence Climat" a notamment été déployée... Une autre grande pancarte vue aussi : "Préservons le Climat", "Construisons un monde libéré de l'énergie fossile" ou "Les Gaulois sont réfractaires à la déstruction de la Terre". Plusieurs élus locaux, de la ville ou du département, se sont déplacés.

Quelques jours après la démission retentissante de Nicolas Hulot du gouvernement, après l'appel d'une centaine de personnalités, 700 scientifiques ont publié une nouvelle tribune dans Libération ce samedi afin de demander aux politiques de prendre des objectifs clairs et à court terme afin de limiter le réchauffement climatique d'ici 2030, via des économies d'énergie ou de meilleures isolations des bâtiments. Bref, un signe de plus de l'importance de se préoccuper de ces questions.

A noter que ce samedi, les Etats-Unis ont été clairement ciblés pour leur politique anti-écologique depuis Bangkok en Thailande, lors d'une réunion de préparation de la COP24, le prochain grand sommet sur le climat.

Photos : Emmanuel Denis et Dominique Lemoine - Facebook