Le Tours FC très frustré après son match contre Dunkerque

Un seul point pris ce vendredi soir.

6 matchs de National depuis le début de la saison et 4 qui se terminent de la même manière : le Tours Football Club semble abonné aux matchs nuls. Petit changement par rapport aux trois 0-0 ennuyeux des semaines précédentes : ce vendredi soir il y a eu des buts à la Vallée du Cher... 4, même. Mais pas de vainqueur.

Pour la 6ème journée de National, Tours était donc opposé à Dunkerque. Le début de rencontre a été marqué par un choc violent entre Filippi et un adversaire du Nord, obligeant le Tourangeau à quitter le terrain rapidement. Quelques minutes plus tard, enfin !, déblocage du compteur de buts à domicile cette saison avec une réalisation de Nnomo, récemment arrivé, doublée une belle action de Louvion qui envoie le ballon au fond des filets à la 23ème.

2-0 dès le début du match, ça sentait bon. Mais Dunkerque ne s'est pas laissé abattre et a réagi, là où les Tourangeaux n'ont pas réussi à gérer leur avance. A force de pousser et d'attaquer, Dunkerque finit par faire céder la garien tourangeau en début de seconde période, premier but encaissé de la saison hors Coupe de la Ligue. Et ce n'était pas fini : dans les dernières minutes de la rencontre les visiteurs égalisent, et s'en sortent avec le point du match nul.

1 point aussi pour Tours, évidemment. Le TFC est 5ème de National, à trois longueurs des leaders Laval et Boulogne. Le Mans, 3ème, est le prochain adversaire des Tourangeaux dans un derby à enjeux afin d'être en bonne place dans le haut de tableau de ce championnat...