Une journée 100% paddle au Lac des Peupleraies de Tours

Nouvelle édition du Tours Padding Gliss' Festival.

Le Tours Paddling Gliss’Festival est un événement unique en région Centre Val de Loire et dédié au Stand Up Paddle et aux activités liées à la glisse, ouvert à tous. "L’objectif de ce festival est de faire découvrir gratuitement aux Tourangeaux les activités liées au Stand Up Paddle et à la glisse" précise le Tours Padding Club.

Au programme du Stand Up Paddle, des parcours de slackline (sangle tendue entre deux arbres), de l’indoboard, des toyboards pour travailler son équilibre et un challenge sprint 100m en Stand Up Paddle pour les plus sportifs. De nombreuses autres animations gratuites seront également proposées dans le village des partenaires.

L'antenne Indre-et-Loire de la Surfrider Foundation tiendra un stand d'information et de sensibilisation sur la protection des milieux aquatiques. Un ramassage des déchets autour du Lac des Peupleraies sera organisé à 16h00.

L'événement est gratuit.

Vidéo Tours Paddling Gliss’ Festival 2017 :