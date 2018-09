Tours : les conseils de quartiers prennent leurs marques

Ils remplacent les Conseils de la Vie Locale

Obligatoires depuis 2002, pour les villes de plus de 80 000 habitants, les conseils citoyens locaux, jusque-là appelés CVL à Tours (Conseils de vie locale) ont pour objectif de développer la démocratie participative en intégrant la population à la vie locale. A Tours, depuis 2003 ces conseils avaient pris la forme de CVL (Conseils de Vie Locale). Ces derniers au nombre de 4 (Nord, Ouest, Est et Sud) ont désormais vécus et laissent place en cette rentrée aux conseils de quartiers.

Cette réforme voulue par la Municipalité de Tours et votée en Conseil Municipal en juin dernier apporte quelques modifications au fonctionnement. Une réflexion issue de la concertation que la mairie avait lancé en début d'année sur la démocratie locale.

Parmi les changements notables, le nombre de conseils passe de 4 à 8. Une volonté de maillage plus fin, afin de mieux « redonner une identité aux quartiers » avait alors indiqué le maire de Tours. Autre modification, les conseils de quartier pourront s'emparer de dossiers thématiques.

Les 8 nouveaux conseils de quartiers :

La volonté de refonte s'inscrit dans une modernisation selon le maire de Tours mais aussi dans une augmentation du poids des citoyens dans ces instances. Chaque conseil de quartier sera en effet composé de citoyens du secteur concerné (chacun peut participer en s'inscrivant à la séance inaugurale ou à la première de l'année), d'associations locales volontaires et sera co-présidé par l'adjoint de quartier du secteur (qui sera épaulé par un 2e élu municipal) et d'un citoyen.

Reste la question du budget de ces conseils de quartiers. Si les CVL avaient jusque là une enveloppe annuelle de 20 000 euros chacun, un montant parfois jugé faible pour faire émerger des projets, le budget alloué à l'ensemble des conseils de quartiers pour 2018 s'élève lui à 80 000 euros, soit une moyenne de 10 000 euros par conseil jusqu'à la fin d'année. On parle bien de moyenne puisque les 80 000 euros restent une somme globale qui sera distribuée en fonction des projets. En clair, un conseil de quartier pourra très bien toucher 12 000 euros et un autre que 8 000 selon les projets proposés.

La première réunion de ces nouveaux conseils de quartier s'est déroulée ce jeudi 06 septembre à Sainte-Radegonde, pour les sept autres voici les dates :