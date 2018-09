Sport’Ouvertes déménage à la Bergeonnerie… et accueille Camille Lacourt

L’édition 2018 sera complètement tournée vers les sports nautiques.

Ce dimanche 9 septembre il va faire beau à Tours et c’est une bonne nouvelle pour Sport’Ouvertes. Après deux ans au Vinci, le grand forum des associations sportives de la ville est de nouveau organisé en plein air. En revanche, il ne retourne pas sur son ancien site du Pôle Nautique du Cher (détrempé en 2015, ce qui avait entraîné l’annulation de la manifestation). A la place, il migre vers le Lac de la Bergeonnerie et le Centre Aquatique du Lac, tout près du quartier des Fontaines et des Deux-Lions…

« Cette délocalisation était dans nos projets pour mettre les sports nautiques à l’honneur » explique Julien Hereau, le conseiller municipal délégué aux sports. Le programme de cette 17ème édition comprend donc des baptêmes gratuits de jet ski ou de ski nautique, des démonstrations de voile, de canoë, d’aviron, de water-polo ou de nage avec palmes, des initiations à la plongée ou à la nage en monopalme ou encore des prestations des nageuses du club de natation artistique. Conseil : venir avec un maillot de bain et une serviette pour participer aux activités. Pour l’occasion le Centre Aquatique du Lac sera en accès libre toute la journée.

Ce n’est pas tout… Tout un groupe de sportives et sportifs professionnels est annoncé avec le nageur Camille Lacourt en tête d’affiche. Le quintuple champion du monde et d’Europe titré 21 fois aux championnats de France « passera la journée sur les stands et remettra le prix d’un jeu concours » précise Julien Hereau. A ses côtés : l’apnéiste Laurent Beidenbach (vice-champion d’Europe en 2014), Renaud Bodier, la triple recordwoman du monde Magali Rousseau et Thomas Vilaceca (spécialistes du secours aquatique et tous titrés de nombreuses fois ainsi que Sylvie Le Noach (nageuse des ENT).

170 associations et clubs rassemblés

Sur terre, les clubs de danse seront installés sur la presqu’île du Lac de la Bergeronnerie avec un podium pour leurs démonstrations, vous pourrez tester l’escalade, le golf et la pelote basque, faire grimper vos enfants sur des poneys, observer les pros du judo ou du karaté sur les tatamis voire vous exercer sur la nouvelle aire de musculation « Work Out » dont l’inauguration officielle est prévue à 16h30. Autres rendez-vous : des dédicaces avec des joueurs du Tours Football Club, de l’UTBM, du Tours Volley Ball ou des Remparts entre 14h et 16h30.

Sport’Ouvertes ce n’est pas moins de 170 associations réunies en un seul lieu avec deux entrées (une près des rives du Cher, l’autre au Sud du Centre Aquatique du Lac). L’accès est gratuit, et au moins 15 000 personnes sont attendues. Conseil : utiliser le tram (arrêt Fac 2 Lions) ou les bus 2, 5, 10, 14, 15 et 16 car les places de parking sont limitées.

Olivier Collet



Et pour la suite ?

La ville n’exclut pas d’élargir encore le spectre de Sport’Ouvertes pour transformer la manifestation en grand forum des associations, notamment celles qui œuvrent dans le domaine de la culture (actuellement, les autres structures sont rassemblées aux Journées du Bénévolat, à la fréquentation plus modeste fin septembre). Reste à trouver le lieu : le centre-ville (Vinci, Boulevard Heurteloup, Hôtel de Ville) ou le parc expo sont envisagés.

Programme complet de l'édition 2018 ici...