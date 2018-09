Les Ilots Electroniques ont vu double pour leur fin de saison

A revivre en images.

Les Ilots Electroniques avaient donné rendez-vous à leur public à l'Ile Simon ce week-end pour conclure leur saison estivale 2018. Un rendez-vous qui était d'ailleurs double puisque contrairement à d'habitude, cette édition se déroulait sur deux jours, samedi et dimanche. Une double bonne raison donc de ce rendre à l'Ile Simon, endroit qui a donné le nom à ce rendez-vous musical et qui par son charme naturel s'adapte parfaitement au concept.

Dès l'entrée du parc municipal, au niveau du skate park on pouvait ainsi retrouver une première scène (ainsi qu'un bar) pour accompagner les sportifs en skate ou BMX. Un peu plus loin c'était le coin des associations : Le Bar Bidule, Aides... ou encore l'espace gaming et La Charcuterie Musicale, présente elle-aussi à ce rendez-vous. Enfin au bout de l'île, la scène principale en surplomb de la Loire et de ses plages estivales où de nombreux festivaliers ont pu profiter des rayons de soleil tandis que les autres se déhancher devant la scène ou se posaient un peu plus loin dans l'herbe. Bref, ce fut encore une belle édition que notre photographe Pascal Montagne a immortalisé :

A voir aussi sur 37 degrés, le bilan de la saison 2018 des Ilots Electroniques