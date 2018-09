800 000€ de travaux dans les écoles de Tours cet été

Elles sont prêtes pour la rentrée ce lundi matin.

La ville de Tours compte 58 écoles qui accueillent 9 500 élèves (10 écoles sont sous statut privé). Pour cette rentrée 2018, 5 nouvelles classes ouvrent suite à des décisions de l'Education Nationale qui adapte les effectifs à l'augmentation du nombre d'élèves. La municipalité emploie 389 agents dans les établissements dont 147 ATSEM qui assistent les enseignantes et les enseignants en maternelle.

Comme chaque été, les vacances scolaires ont été l'occasion de mener de nombreux chantiers de rénovation dans tous les quartiers, en voici la liste...

Travaux de désamiantage et de réfection de locaux (budget : 207 000€) :

- Elémentaire Paul FORT : désamiantage préalable à la réfection de faux plafonds et de dalles de sol dans des classes à l’étage

- Maternelle Jules VERNE : désamiantage préalable à la réfection du plafond de la salle de motricité

- Elémentaire Jules VERNE : désamiantage préalable à la réfection et à l’isolation de la cage d’escalier sud.

- Elémentaire ALAIN : désamiantage préalable à la réfection des menuiseries de trois classes.

- Maternelle ALAIN : désamiantage préalable à la réfection du sol de trois salles de classes et réfection des sanitaires

- Primaire MUSSET-VIGNY : désamiantage préalable à la réfection des sols de deux salles de classes

- Maternelle Arthur RIMBAUD : désamiantage préalable à la réfection des sols de l’entrée, du couloir et du bureau de direction

Travaux d'entretien et d'embellissement (480 000€) :

- Maternelle BOUTARD : remplacement des menuiseries

- Primaire BUISSON-MOLIERE : remplacement d’une menuiserie de la cage d’escalier principale

- Elémentaire MIRABEAU : réfection peinture et pose de faux-plafonds couloir nord

- Elémentaire VELPEAU : Peinture de la salle polyvalente

- Elémentaire George SAND : Remplacement du sol du préau couvert

- Primaire Anatole France : Remplacement du sol du préau par un sol sportif

- Primaire Romain ROLLAND : réfection en peinture d’une salle de classe

- Elémentaire Arthur RIMBAUD : pose de cloisons de séparation d’urinoirs

Sécurisation d'écoles (120 000€) :

- Elémentaire Paul FORT : Pose d’une nouvelle clôture

- Maternelle KERGOMARD : modification de l’entrée (déplacement du portail)

- Elémentaire GIRAUDOUX : Pose d’une clôture et d’un nouveau portail

Enfin, 3 nouvelles écoles sont en cours de raccordement au très haut débit Internet : Rabelais, Racault et Raspail.

Dans les prochaines années, les chantiers pourraient s'intensifier dans les établissements scolaires. Vendredi 31 août le maire de Tours a annoncé qu'il présenterait avant fin 2018 un plan à 10 ans pour rénover les écoles de la ville. Selon Christophe Bouchet, plusieurs dizaines d'établissements sont en mauvais état et "au moins 10" sont à reconstruire complètement. L'élu fait notamment référence à la maternelle Jean de la Fontaine de Tours Nord ou au groupe scolaire situé en haut de la Tranchée, dont la réfection sera intégrée au futur projet immobilier mené dans ce quartier.

Que ce soit à Tours Nord ou dans les quartiers prioritaires comme le Sanitas ou des écoles doivent également être reconfigurées, Christophe Bouchet espère faire financer une partie des opérations par les promoteurs immobiliers, regrettant que cette solution n'ait pas été privilégiée plus tôt pour d'autres établissements comme aux Deux-Lions où la ville investit seule 6 millions d'euros "alors que le privé aurait pu en prendre une large part" en cas d'anticipation. Une critique dirigée vers l'ancienne administration municipale de Jean Germain à qui l'actuelle majorité reproche régulièrement de ne pas avoir tout de suite installé un établissement scolaire dans le nouveau quartier de Tours Sud.