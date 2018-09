Ce que j’ai (failli) ramener de la Braderie de Tours

Petit best of de bibelots proposés sur les stands ce dimanche en centre-ville…

D’habitude, je ramène toujours un paquet de pralines de la Braderie de Tours. Ne me demandez pas pourquoi, c’est comme ça. Cette année on y a pensé en arrivant Place Jean Jaurès, puis j’ai oublié. Mon dentiste appréciera. Il faut dire que parmi les 700 stands de la manifestation, il y a plein d’autres curiosités capables d’occuper l’esprit. J’en ai sélectionné quelques-unes : celles que j’ai hésité à ramener à la maison. Et puis en fait, non.

Ces marionnettes dignes des Muppets…

…Mais pourquoi dépenser 2€ quand on peut écouter ça gratos sur YouTube ?

(Ah ? Vous l'avez dans la tête maintenant ? Désolé...)

Ces superbes bottines en caoutchouc parfaites pour pêcher…

…Mais en vrai j’ai de grands pieds, avis aux amatrices.

Ce petit livre parfait pour trouver enfin un truc original pour les collègues lors du repas de Noël…

…Mais en fait une boîte de chocolats ou une bougie parfumée ça fait toujours plaisir, non ?

Ce livre rouge génial pour savoir ce qu’il se passe dans la tête du Père Noël…

…Mais maman m’a dit qu’il n’existait pas, et maman a toujours raison.

Cette baignoire…

…Mais Nicolas Hulot déconseille de prendre des bains, et il a souvent raison le garçon.

Cette guitare en porcelaine qui serait parfaite pour séduire sous les étoiles l’été prochain…

…Mais j’en ai déjà une vraie en bois qui somnole dans un coin de ma chambre, alors ce serait du gâchis.

Ce pot pour apprendre à bébé à devenir propre…

…Mais je n’ai pas d’enfant.

Ces lettres en bois pour écrire Info Tours et l’afficher fièrement dans un coin du bureau…

…Mais j’ai déjà un mini djembé et la réplique d’une chaise sénégalaise qui prennent toute la place.

Ce sac optimiste…

…Mais je n’ai pas besoin de m’afficher ainsi pour être heureux, mon beau sourire suffit.