Service civique : une journée pour trouver des missions à Tours

200 offres seront proposées à l'Hôtel de Ville.

Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) sans critère de compétences le service civique s'offre une journée à l'Hôtel de Ville de Tours ce samedi 8 septembre via un forum porté par le BIJ37 ou encore la Ligue de l'Enseignement d'Indre-et-Loire.

Il est présenté comme "un espace de rencontre entre les structures agréées ayant des missions à pourvoir et des jeunes en recherche d’une mission de volontariat en Service Civique. Un partenariat est mis en place avec la Mission locale de Touraine et l’association Réseau Engagé des Volontaires pour informer et conseiller les jeunes sur l’engagement.

Le forum est ouvert à toutes les structures (associations, organismes publics, collectivités locales...), ayant un agrément de Service Civique ou une mise à disposition (intermédiation) de volontaires, et qui souhaitent accueillir des volontaires pour la rentrée 2018.

100 structures, 200 missions et 300 jeunes sont attendus de 14h00 à 18h00.

A la guinguette le même jour, l’association Centr’aider tiendra un stand afin de promouvoir la mobilité internationale en présentant d’autres formes de volontariats accessibles aux jeunes dans le cadre de la journée dédiée à l'Afrique subsaharienne : Service Civique International,

Service Volontaire Européen et Volontariat de Solidarité International.