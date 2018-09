Deux-Lions : les travaux de l'école sont dans les temps

Après une courte interruption du chantier.

C'est un nouvel équipement attendu au Sud de la ville de Tours : normalement dans un an on doit inaugurer l'école maternelle et élémentaire des Deux-Lions, devenue plus qu'indispensable avec l'installation de nombreuses familles dans ce quartier et la saturation de l'établissement voisin des Rives du Cher.

Le chantier a débuté le 11 juin près du Cher et de la Tour Lumière mais, surprise, 10 jours après l'arrivée des ouvriers il a été stoppé suite à des soupçons de pollution du sol : de l'enrobé routier avait été découvert. Le temps d'analyser la dangerosité potentielle du sol en laboratoire les travaux ont été stoppés. Ils ont finalement repris quelques jours plus tard et ils sont "pile à l'heure" assure le maire Christophe Bouchet pour qui il est "hors de question" que l'école n'ouvre pas ses portes comme prévu en septembre 2019.

La future école des Deux-Lions représente un investissement de 6 millions d'euros pour la ville qui y fait aménager 7 classes pour 200 élèves (s'ils sont 30 par classe). Il y aura 3 classes de maternelle et 4 en élémentaire + une cantine, une salle pour les activités périscolaires du matin et du soir, un dortoir pour les plus petits, une salle de motricité et une salle polyvalente dédiée aux habitants du quartier qui en manquent pour l'instant pour leurs activités. Au total l'établissement s'étendra sur 1 600m² avec un toit végétalisé.