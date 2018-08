Encore un match sans but pour le Tours FC

Mais un point de plus.

5 matchs depuis le début de la saison de National et... 3 qui se terminent par le même score, 0-0. C'est sûr, le Tours FC est régulier cette année. Il n'a pas perdu une seule rencontre en championnat, mais on ne peut pas non plus dire qu'il brille. Cela dit, un match nul à l'extérieur n'est pas une mauvaise opération.

Donc, ce vendredi, les Tourangeaux se sont rendus à Avranches et malgré leurs efforts ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage, tout en préservant leur but contre une équipe également en forme depuis la reprise de la compétition. Les occasions se sont multipliées des deux côtés, dont une bien sentie des Ciel & Noir dans les ultimes secondes du match... mais le gardien d'en face a gardé de bons réflexes jusqu'au bout.

A noter que les Normands ont été réduits à 10 dès la première période, ce dont Tours n'a pas su profiter.

A force de manquer de réussite, le TFC perd du terrain au classement... Avec 9 points, le club est 5ème ce vendredi soir, à 2 longueurs du leader (Lyon-Duchère) et une du second (Boulogne). Les hommes de René Lobello peuvent toujours se féliciter d'avoir la meilleure défense de National mais, avec 2 buts, ils ont aussi la 4ème plus mauvaise attaque.

Prochaine rencontre le 7 septembre à la Vallée du Cher : Tours recevra Dunkerque.