CHU de Tours : une journée dédiée au lymphome (tumeur des cellules du sang)

C'est le 6 septembre.

"Le lymphome est un cancer du système lymphatique et la plus fréquente des hémopathies (tumeurs malignes des cellules du sang). De gravité et d’évolution très variables, ils sont classés essentiellement en deux grandes catégories : les lymphomes hodgkiniens (maladie de Hodgkin) qui représente moins de 15 % des cas et les lymphomes non hodgkinien (LNH) les plus fréquents, qui représentent 85 % des cas, dont le nombre de nouveaux cas a augmenté de près 5 % par an au cours des dernières décennies" explique le CHU de Tours.

Pour mieux connaître cette maladie, l'hôpital organise une journée spéciale ce jeudi 6 septembre avec l'association France Lymphome Espoir et le Pr Emmanuel Gyan, chef du service hématologie clinique.

"Ces réunions d’information, ouvertes à tous, sont une occasion unique, pour les patients et leurs proches, de s’informer sur la maladie, ses traitements et les avancées scientifiques. C’est aussi l’opportunité pour les patients d’échanger avec les spécialistes locaux dans un contexte convivial et de rencontrer d’autres patients afin de partager des expériences sur le vécu de la maladie" indique le CHU.

Le rendez-vous est fixé de 10h à 17hh dans le hall Kaplan et de 18h à 20h à la fac de médecine au 10 Boulevard Tonnelé.