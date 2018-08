Qui veut donner un coup de pouce aux sternes de la Loire ?

La Ligue de Protection des Oiseaux organise des animations tout bientôt.

"Chaque année, près de mille sternes viennent se reproduire en Touraine, principalement sur les bancs de sable de la Loire" note cette semaine la LPO Touraine s'alarmant de conditions de nidification "difficiles" pour ces oiseaux "qui ont souffert à nouveau des crues de la Loire au mois de juin et de nombreux dérangements humains pendant la période de canicule."

Afin d’aider les sternes, l'association reconduit les chantiers nature bénévoles organisés depuis 5 ans "en vue de leur offrir un site de nidification accueillant." "Ces interventions consistent à limiter le développement de la végétation ligneuse (peupliers, saules) qui tend à envahir les bancs de sable et qui finit par provoquer l’abandon des colonies par les oiseaux. Ces chantiers commencent déjà à porter leurs fruits : non seulement les populations d’oiseaux se maintiennent sur les bancs de sable dévégétalisés, mais sur certains d’entre eux, de nouveaux couples se sont installés. L’îlot de Bréhémont a ainsi accueilli 10 nouveaux couples de sternes pierregarins" peut-on lire dans un communiqué transmis jeudi 30 août.

Dix chantiers de dévégétalisation sont prévus en septembre et octobre sur la Vallée de la Loire pour que les sternes puissent encore longtemps enchanter les tourangeaux !

Si vous souhaitez participer ou pour tout renseignement, contactez Julien Présent par mail à julien.present@lpo.fr ou téléphone au 02.47.51.81.84.

Dates des chantiers :

- 5/09 – 9h30-17h à Amboise

- 4/10 – 9h30-17h à Bréhémont

- 8/09 – 9h30-12h30 à Saint-Genouph

- 10/10 – 9h30-17h à Amboise

- 12/09 – 9h30-17h à Amboise

- 18/10 – 9h30-17h à Bréhémont

- 20/09 – 9h30-17h à Cinq-Mars-la-Pile

- 20/10 – 9h30-17h à Amboise

- 26/09 – 9h30-17h à Amboise

- 24/10 – 9h30-17h à Amboise



Apporter chapeau/casquette et crème solaire. Eau fournie. Le repas du midi est offert pour les chantiers de 9h à 17h. Chantier ouvert aux personnes de plus de 18 ans et sachant nager (accès aux îlots en canoë).