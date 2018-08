Pour la Braderie de Tours, circulation coupée et bus déviés

Quant au tram, il passera toutes les dix minutes.

Dimanche il va y avoir du monde en ville, pas seulement parce que l'on annonce du Soleil ! De 9h à 19h, Tours fera sa 24ème Braderie avec environ 700 commerçants et... des fouées (on vous explique ce détail ici).

L'événement va occuper tout le centre-ville, donc on ne pourra pas y circuler. D'ailleurs, évacuez vos voitures dès le samedi soir vers 18h car après minuit le périmètre sera totalement bouclé et les véhicules restant Rue des Halles ou Rue du Commerce évacués direction la fourrière (et ça coûte cher, la fourrière).

Pour venir à la braderie dimanche, le bus et le tram c'est pas mal... Ticket journée à 1€90 pour circuler, et même pour se garer sur les parkings relais (celui du centre aquatique du lac, par exemple). Mais attention : les lignes de bus seront déviées en centre-ville... Ça concerne la 2, la 3, la 5, la 10, la 11, la 14, la 15, la 18, la 34 et, le numéro complémentaire, la 50.

Toutes feront le grand tour par les quais de Loire côté Place Anatole France ou la Place de la Liberté pour éviter Jean Jaurès mais elles desserviront quand même la gare (plan complet sur filbleu.fr).

Quant au tram, il ne s'arrêtera pas aux stations Jean Jaurès et Nationale mais tout le reste de la ligne circulera normalement avec une rame toutes les 10 minutes.

