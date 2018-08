Une Nuit sous les Tropiques samedi soir à Tours

Le Jardin Botanique sera ouvert jusqu'à minuit.

Qui a dit qu'il fallait forcément prendre l'avion pour goûter au climat tropical ? Ce samedi 1er septembre, on va voyager depuis le Jardin Botanique de Tours avec une nuit tropicale... et culturelle. A cette occasion, Francis Hallé, un botaniste reconnu mondialement et qui travaille depuis une cinquantaine d'années sur les plantes tropicales inaugurera officiellement une exposition visible actuellement dans le parc, "30 ans d'étude des canopées tropicales", un voyage au sommet des arbres.

Voici le programme complet de la journée :

- De 14h00 à 18h30 : Ouverture prolongée de l’exposition « 30 ans d’études des canopées tropicales par Francis Hallé » et des serres de la collection Biodivers ;

- De 16h30 à 18h30 : Séance de dédicaces et vente des ouvrages de Francis Hallé (sur le stand de la librairie tourangelle « Lire au Jardin ») ;

- De 18h30 à 20h00 : Possibilité de pique-niquer sur place ou profiter de l’espace de restauration « Au RDV du Botanique » ainsi que des Food-Trucks. Les pelouses seront spécialement accessibles pour l'occasion ;

- À partir de 20h00 : Accès au Jardin des 2 Mondes pour installation avant la projection

- À 21h00 : Présentation de la soirée et du film avec Francis Hallé,

- De 21h15 à 22h30 : Projection du film « Il était une forêt » avec Francis Hallé (il l'a co-écrit avec Luc Jacquet) ;

- De 22h30 à 23h30 : Ouverture des questions pour le débat ;

- Jusqu’à 0h00 : Possibilité de rencontre avec Francis Hallé sur le stand de Lire au Jardin

- À 0h00 : fin de la manifestation et fermeture complète du jardin.

La bande annonce du film Il était une forêt :