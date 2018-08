Immersion dans l'espace depuis la bibliothèque de Tours

Une expo à voir au dernier étage.

Deux installations visuelles sont actuellement proposées dans l’auditorium de la Bibliothèque Centrale de Tours.

Le visiteur est tout d’abord invité à voyager dans le temps et dans l’espace grâce à une chambre noire géante... Ce dispositif, aussi nommé Camera Obscura, permet de projeter de la lumière sur une surface plane par un petit trou appelé sténopé. L’image obtenue est alors inversée par rapport à la réalité. Une expérience originale pour admirer un des plus beaux panoramas de la Ville et de la Loire, à 180 degrés, d’hier et d’aujourd’hui.

Mais aussi, sur les balcons, des reproductions seront exposées en grand format provenantdes collections patrimoniales de la Bibliothèque (gravures, dessins et photographies du XVIIème au XX ème siècle).

Ces installations seront ouvertes sur réservation, pour des visites guidées de trente minutes entre 14h et 17h30 mardi 4, mercredi 5, vendredi 7, samedi 8, mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 et le dimanche 16 septembre.

Réservation possible dès le 28 août au 02 47 31 07 21.

D'après communiqué.