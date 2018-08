Pas de but entre Tours et Chambly ce vendredi soir

On jouait la 4ème journée de National.

Ce 24 août, Tours recevait Chambly pour la 4ème journée de National et les footballeurs tourangeaux avaient un peu la pression, se retrouvant face à un club parvenu jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe de France.

Plutôt constant en championnat depuis le début de la saison (deux victoires et un nul), Tours a néanmoins du mal à marquer (deux buts en 3 matchs). Idem encore ce coup-ci : des occasions, mais pas de concrétisation. En revanche, bonne nouvelle, la défense reste efficace avec toujours aucun but encaissé en 4 rencontres (c'est la seule formation dans ce cas).

Au final, donc 0-0 entre les deux formations et un point supplémentaire pour les Ciel 1 Noir. C'est suffisant pour rester dans le groupe de tête au classement : avec 8 points Tours est troisième ex-aecquo en compagnie d'Avranches et Lyon-Duchère et en attendant le résultat de Concarneau.

Prochain match, un défi : Tours ira affronter Avranches vendredi 31 août à 20h.