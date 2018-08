Un bébé d'un an voyage de Tours à Château-Renault sans sa maman

Le train est parti sans elle.

Maman a raté le train, mais pas bébé. Histoire insolite mais quand même une belle frayeur ce lundi entre Tours et Château-Renault... Une femme devait prendre le train pour Vendôme dans l'après-midi avec son enfant d'un an. Elle est montée avec lui, et l'a confié à un autre voyageur juste le temps de monter ses bagages, d'après le récit des gendarmes d'Indre-et-Loire.

Jusqu'ici, pas de soucis. Mais ensuite la mère a eu besoin de faire une petite course... Elle est descendue seule du train, et n'est pas revenue avant son départ. Son enfant et ses bagages sont donc partis seuls en direction du Loir-et-Cher, même si le petit était toujours en compagnie d'un autre passager.

Ce dernier a signalé l'incident au contrôleur du train, qui a prévenu les gendarmes. Le temps que le TER arrive à Château-Renault, la maman a pu être identifiée et rejoindre la gare du Nord-Touraine en urgence depuis un taxi pour récupérer son bébé et ses affaires qui y étaient descendus.