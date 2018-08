Petit score mais victoire pour le Tours FC à Marignane

"L'important c'est les 3 points."

Battu dans les arrêts de jeu par Lens mardi, et éliminé en même temps de la Coupe de la Ligue, Tours était déçu et revenchard. De retour en championnat, le club tourangeau se déplaçait à Marignane ce samedi après-midi, pour y affronter un club débutant lui aussi relativement bien sa saison de National 1.

Pressés par l'attaque des locaux, les Tourangeaux ont maîtrisé leur première période se créant plusieurs occasions dont une qui a fini au fond des filets à la 31ème minute : Florian Stevance a ainsi marqué son premier but avec les Ciel & Noir.

En tête à la pause, les Tourangeaux ont eu l'occasion de doubler la mise en début de deuxième mi-temps avec un pénalty que Maki Tall n'a pas réussi à transformer. Pas trop grave, vu que la défene tourangelle n'a pas faibli, ne laissant pas passer Marignane.

0-1 score final, et donc 3 points de plus pour l'équipe de René Lobello qui pointe à la troisième place du classement, à égalité de points avec les deux premiers : Concerneau et Avranches.

Prochain match ce vendredi 24 août contre Chambly. Coup d'envoi à 20h à la Vallée du Cher.