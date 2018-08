TOURS : Les cyaanobactéries se développent au Lac des Peupleraies

Et peuvent être dangereuses.

La baignade a beau être interdite dans le Lac des Peupleraies de Tours (situé sur les bords du Cher à l'Est de la ville), la mairie y mène chaque année des analyses, notamment parce que c'est le lieu de différentes activités nautiques. La municipalité indique cette fin de semaine que des cyanobactéries ont été recensées lors des derniers relevés, des éléments qui peuvent être nocifs (ils ont entraîné le décès de chiens l'an dernier, et la baignade sur un plan d'eau orléanais vient d'être interdite à cause de leur présence).

Néanmoins, dans le cas de Tours, les analyses du Laboratoire de Touraine ont démontré que les cyanobactéries des Peupleraires n'étaint pas dangereuses. Les activités et la pêche restent donc possibles, encadrées par des contrôles de qualité de l'eau hebdomadaires. Il est tout de même recommandé de prendre une bonne douche en cas de contact avec l'eau et de ne pas consommer les poissons sortis du lac.

De même, il est conseillé de ne pas laisser les animaux de compagnie entrer dans l'eau d'après la ville, la métropole et l'Agence Régionale de Santé.