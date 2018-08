[#MIAM] Bruncher à l’ombre d’une cour Rue Colbert

On a passé un dimanche midi chez Hansel & Gretel

Les brunchs ont tendance à se multiplier à Tours… Petit inventaire (non exhaustif) : Mamie Bigoude a le sien Place Châteauneuf ; à peine ouvert Rue des Halles, Bibi Bistrot a fait pareil… Dans la série des valeurs sûres, Le Café Marcel, Le Court-Circuit ou le [R] répondent présents ; Les Fils à Maman, Moka (à St Avertin) ou le New Lita ont également une carte spécifique pour les gourmand(e)s du dimanche, sans oublier Quand Julie Pâtisse aux Prébendes et le Rendez-Vous du Botanique qui ouvrent leurs terrasses le week-end. Enfin, le brunch mensuel du Château d’Artigny est un incontournable si vous poussez jusqu’à Montbazon.

Parmi les premiers à proposer une formule brunch sur Tours, y compris en semaine : Hansel & Gretel. Le salon de thé de la Rue Colbert a un atout charme incontestable et incontesté en cette période estivale, à savoir sa petite terrasse dans la cour, au pied de la tour, avec même un petit coin discret tout au fond pour se régaler à l’abri des regards. Les jours de mauvais temps, l’espace intérieur reste un excellent plan B.

Sur sa carte, Hansel & Gretel détaille plusieurs formules de 12 à 15€90, soit parmi les moins chères de la ville. Ça va de la classique avec œufs brouillés, bacon et pancakes à la campagnarde avec charcuterie et fromage en passant par un menu Bien-Être. Premier service vers 10h30, jusqu’à 14h si vous vous levez vraiment tard.

Nous avons pris deux assiettes, dont le Brunch du Dimanche. Verdict : des planches copieuses avec des produits de qualité inégale. Le gâteau à l’orange ou le cake ricotta sont faits maison, les boissons chaudes servies à volonté : le thé à la fleur de cerisier était bien parfumé mais le café ne nous a pas vraiment convaincu. Pour le reste, très bonne petite verrine pastèque-concombre-feta (une bonne idée fraîcheur), un point positif pour le beurre salé qui accompagne la baguette et un autre pour le yaourt grec avec son coulis bio. Pas mal non plus le petit gâteau au chocolat maison pour les enfants.

Toutes nos autres chroniques culinaires tourangelles sont accessibles en cliquant ici.