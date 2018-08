Coupe de la Ligue : Tours a tenu tête à Lens, mais les Nordistes ont gagné

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Bien essayé, mais pas suffisant : voici en résumé la prestation du Tours FC contre Lens ce mardi pour le 1er tour de la Coupe de la Ligue. Opposés à une équipe nordiste privée de la plupart de ses titulaires, les Tourangeaux ont bataillé pour montrer leurs capacités, prouver qu'ils pouvaient rivaliser avec une formation de Ligue 2, qui plus est en tête du championnat en ce début de saison. Mais au final, la hiérarchie a été respectée et les pensionnaires de National ont été sortis de la compétition sans avoir eu le temps de s'y installer.

Il peut y avoir de la frustration pour les hommes de René Lobello : pendant 92 minutes, ils ont fait bloc dans leur défense et tenté des attaques devant plus de 3 000 supporters (dont un groupe de Lensois motivé). Et puis dans les arrêts de jeu il y a eu une attaque des Sang & Or qui a été au bout... Victoire 1-0 pour Lens, défaite 0-1 pour Tours. Prochain rendez-vous en championnat samedi à 18h à Marignane.

Voici les photos de la rencontre Tours-Lens de ce 14 août par Philippe Maitre :