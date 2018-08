Tic tac... Plus que quelques heures avant la réouverture du Pont Mirabeau à Tours

Les premiers véhicules pourront l'emprunter vendredi matin.

Pas de Pont Mirabeau depuis le 16 juillet à Tours, grosse galère ou difficulté surmontable ? Interrogé il y a quelques jours, un chauffeur de taxi nous confiait que ce n'était pas si infernal que ça, finalement. Une question d'adaptation. D'autres automobilistes habitués à traverser la Loire attendent eux avec impatience la reprise du trafic sur le point de passage Est pour traverser le fleuve, de quoi désengorger l'A10 ou le Pont Napoléon, en particulier aux heures de pointe. Courage, c'est bientôt fini.

Ce mardi, Tours Métropole a confirmé que le chantier était dans les délais : les voitures, bus ou motos pourront donc reprendre leurs habitudes dès ce vendredi 17 août au matin. Fini la ligne de bus N°2 coupée en 2, adieu les détours...

Pour rappel, cette coupure du pont était nécessaire afin de le soulever de quelques centimètres via des verrins et d'y remplacer 84 appuis, soit un peu plus de la moitié de tous ceux que compte l'ouvrage. Après une première fermeture technique l'été dernier, cette nouvelle phase de chantier était la dernière. Au total, les opérations ont coûté pratiquement 1,5 million d'euros. 14 personnes étaient mobilisées, elles ont totalisé 4 900h de travail.

Le Pont Mirabeau a été construit au début des années 1970 et mesure un peu plus d'un kilomètre. Chaque jour, 38 000 véhicules traversent la Loire à cet endroit.