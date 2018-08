L’Aventure, dernier né des bars à cocktails à Tours

Il s’est installé Place de la Victoire.

Pour boire un bon cocktail à Tours il y a Le P’tit Soleil dans la rue du même nom (incontestablement notre préféré), Le Corsaire Avenue de Grammont (mythique !), ou d’autres adresses comme Le Café Marcel Place Plum’ et Le Tournesol Place Châteauneuf.

Depuis quelques mois, L’Aventure a élargi le panel, en s’installant Place de la Victoire et en participant au renouveau de ce quartier situé à la frontière du Vieux-Tours, déjà bien dynamisé par une épicerie en vrac, un café-réparateur de vélo et le désormais célèbre Court-Circuit.

Tout en longueur, le bar est séparé en plusieurs espaces avec lumières tamisées, gros fauteuils et canapés terriblement confortables. Esprit un peu années 70, avec gros flobe, cadres et papier peint. Pas mal pour se poser comme dans un cocon. Musicalement parlant, on a entendu pas mal de tubes de notre adolescence (pas de quoi nous déplaire) mixés avec quelques nouveautés mainstream.

Imaginé par deux sœurs, Audrey et Vanessa, le bar dispose d’une carte variée et créative. On commence par le mojito (8€) ou la pina colada, classiques parmi les classiques, sans oublier le Ti Punch. Pour le reste, place à l’excentricité par exemple avec notre commande, un Lemon Pie à 9€ avec vodka, jus de citron, sucre roux… sirop de cookies, chantilly et sablé breton ! Pratiquement un cocktail dessert, gourmand bien qu’un peu trop sucré. Côté sans alcool, bon point pour le Bora Bora (ananas, passion, grenadine, sirop) à 6€.

Au dos de la carte, on trouve aussi toute une liste de whiskeys, du rhum, du vin ou de la bière… Et quelques planchettes des Halles à grignoter à partir de 12€.

Plus d’infos sur la Page Facebook de l’Aventure.