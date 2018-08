Ste Radegonde : un bureau de tabac braqué, la caisse retrouvée en 15 minutes

Les voleurs ont été retrouvés à Vouvray.

Les forces de l'ordre ont été rapides ce vendredi matin en Touraine : en début de matinée, vers 10h30, plusieurs hommes ont braqué un bureau de tabac dans le quartier Ste Radegonde de Tours... et ils sont repartis avec la caisse du commerce.

Prévenue, la police de Tours entame la recherche du groupe de voleurs et alerte les gendarmes. Les militaires alertent leurs différentes patrouilles en service. Une voiture postée au pont Charles de Gaulle qui traverse la Loire à Vouvray repère un véhicule suspect... Elle l'arrête et interpelle les passagers. Dans la voiture se trouvait en effet le butin dérobé... seulement 15 minutes plus tôt. Les suspects ont donc été placés en garde à vue. Et les commerçants ont pu récupérer leurs recettes.