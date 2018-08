Futuripark transforme l'abbaye de Marmoutier en parc de loisirs

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Fini L'ombre du Manteau, le spectacle qui évoquait la vie de St Martin sur le site de l'Abbaye de Marmoutier à Tours. Cette année, le monument situé près du quartier de Ste Radegonde s'anime avec une nouvelle création estivale, et tourangelle : Futuripark.

En arrivant, on est accueillis pas Clémentine, attachée de presse de la société Futuripark (Sonia Fernandez Velasco). Nous sommes les investisseurs qu'elle, son directeur (Mike Grenat) et la comptable violoniste (Chloé Netter) vont essayer de convaincre d'investir dans leur projet de transformation de Marmoutier en parc de loisirs. Les idées les plus farfelues ne manquent pas pour retirer de gros bénéfices. Cela permet une déambulation dans les différents lieux historiques du site. On en profite pour apprendre plein d'informations sur son histoire, la petite et la grande à travers des chants, de la musique ou du théâtre..

Le lieu est sublimé par la mise en lumière qui accompagne la tombée de la nuit... et la fin réserve un coup de théâtre qu'il ne faut pas dévoiler. On dira juste que le public est invité à partager un verre avant de repartir.

Proposé chaque jeudi, vendredi et samedi soir jusqu'au 25 août, Futuripark a été imaginé par la compagnie Alborada. Entrée 10€, gratuit pour les moins de 8 ans, 5€ jusqu'à 16 ans ou pour les demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, étudiants et les adultes handicapés... Réservations conseillées auprès de l'Office du Tourisme de Tours (02 47 70 37 37).

Claire Vinson

Découvrez les photos du spectacle :